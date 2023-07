Bhagwanpur News: 'बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है' जयघोष के साथ लगातार बढ़ रही बाबानाथ की ओर शिवभक्तों की टोली

Bhagwanpur News हाजीपुर से गोरौल में जगह-जगह कांवड़ियों के सहायतार्थ में मे आई हेल्प यू कैंप लगाया गया है। प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर लालकोठी ढाबा सराय पुरानी बाजार पटेढा इमादपुर चौक वारिसपुर सहित दर्जनों जगहों पर सहायता कैंप लगाए गए हैं। पहलेजा से मुजफ्फरपुर की 65 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर श्रद्धालु बाबा के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए पूरे भक्ति भाव से चल पड़े हैं।

Bhagwanpur News: 'बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है' जयघोष के साथ लगातार बढ़ रही

