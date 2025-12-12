राघोपुर में भीषण आग में पांच घर जलकर राख, लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, राघोपुर। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र की रुस्तमपुर पंचायत स्थित हिम्मतपुर गांव के वार्ड संख्या-2 में गुरुवार की देर रात अचानक लगी आग से पांच घर जलकर राख हो गए। अगलगी की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और मोटर पंप एवं चापाकल की मदद से आग बुझाने में लग गए। इसकी सूचना पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को भी दी गई। हालांकि, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था।

आगलगी की इस घटना में घर समेत घर के अंदर रखा सारा सामान जल कर नष्ट हो चुका। आगलगी की घटना के बाद अग्निपीड़ितों का रो-रोकर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 2 के नागेंद्र राय के पुत्र शशि कुमार यादव के घर में देर रात अचानक आग लग गई।

आगलगी की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में आसपास के लोग जुट गए। देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो गई और बगल के रवि राय, संतोष राय, ललन ठाकुर एवं प्रेमचंद ठाकुर का घर भी इसकी चपेट में आ गए। मौके पर जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आगलगी की इस घटना में कपड़ा, चौकी, खटिया, पलंग, गेहूं, बर्तन, जरूरी कागजात समेत घर का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार के सामने अब खुले आसमान तले जीवन यापन की चिंता खड़ी हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड दिव्यांग संघ के अध्यक्ष गुड्डू कुमार शुक्रवार की सुबह मौके पर पहुंचे।