हाजीपुर में श्राद्ध भोज खाने से 15 लोगों की बिगड़ी तबीयत, उल्टी-दस्त से मचा हड़कंप; फूड पायजनिंग की आशंका
महनार, वैशाली में श्राद्ध भोज खाने के बाद करीब 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है और सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई गई है।
HighLights
श्राद्ध भोज खाने के बाद 15 लोगों की तबीयत बिगड़ी।
सभी को महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
चिकित्सकों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई, हालत स्थिर।
संवाद सहयोगी, महनार(वैशाली)। समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के धमौन गांव में सोमवार को श्राद्ध भोज खाने के बाद करीब 15 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बीमार लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में भर्ती कराया गया।
पूरी-सब्जी खाने के बाद शुरू हुई परेशानी
बताया गया कि श्राद्ध भोज में पूरी-सब्जी खाने के कुछ देर बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी।
एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने से स्वजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सभी बीमार लोग एक ही परिवार के सदस्य और उनके कुछ रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।
आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाए गए बीमार
लोगों की हालत बिगड़ने के बाद स्वजन आनन-फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार लेकर पहुंचे।
यहां चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों में महिला और बच्चों की संख्या भी शामिल है।
चिकित्सकीय निगरानी में रखे गए मरीज
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. पूनम सिंह ने बताया कि ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डा. अंकित राज और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी मरीजों का उपचार किया।
फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।
प्रथम दृष्टया फूड पायजनिंग का मामला
डा. पूनम सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला फूड पायजनिंग का लग रहा है। हालांकि, भोज में खाए गए भोजन से ही तबीयत बिगड़ी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी स्पष्ट पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल मरीजों का उपचार जारी है।
इन लोगों का चल रहा इलाज
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार में शुभम कुमार, आंचल कुमारी, रंजन देवी, कृतिका कुमारी, निभा कुमारी, संजू कुमारी, नूतन देवी, सुनैना देवी, कंचन देवी, रिषभ कुमार, शिवम कुमार और अंकेश कुमार को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अन्य प्रभावित लोगों की भी चिकित्सकीय देखरेख की जा रही है।
सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर
अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इलाज करा रहे मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।