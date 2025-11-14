Language
    Triveniganj vidhan sabha Chunav Result: त्रिवेणीगंज में कौन आगे-कौन पीछे; नतीजे LIVE

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    Triveniganj  Election Result: त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहा। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दलित राजनीति का केंद्र है। 2005 से जदयू का कब्जा रहा है। यादव और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। राजद के संतोष कुमार, जदयू की सोनम रानी समेत पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 304140 मतदाता हैं। 

    डिजिटल डेस्क, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। सीमांचल की प्रमुख सीटों में शुमार त्रिवेणीगंज (Triveniganj vidhan sabha Election Result 2025) का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट दलित राजनीति का भी केंद्र रही है। (Bihar vidhan sabha chunav Result)

    त्रिवेणीगंज का राजनीतिक समीकरण 

    त्रिवेणीगंज विधानसभा का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2005 से अब तक यह सीट जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में रही है। जदयू ने अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे और स्थानीय स्तर पर पकड़ के दम पर लगातार जीत दर्ज की है। 2020 की मतदाता सूची के अनुसार, यादव समुदाय की हिस्सेदारी करीब 21.70 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाताओं की 14.90 प्रतिशत है। ऐसे में इस बार का मुकाबला केवल दलित बनाम गैर-दलित नहीं, बल्कि जातीय और वर्गीय समीकरणों का मिश्रण बन गया है।

    पांच उम्मीदवार मैदान में 

    त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रत्याशियों जिसमें महागठबंधन समर्थित राजद के संतोष कुमार, एनडीए समर्थित जदयू की सोनम रानी, बहुजन समाज पार्टी के संजय राम, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के जितेन्द्र राम और जन सुराज के प्रदीप राम के बीच मुकाबला है। 

    1.5 लाख से ज्यादा मतदाता 

    यहां 158399 पुरुष, 145739 व 2 थर्ड जेंडर मतदाता सहित कुल मतदाताओं की संख्या 304140 है। ये मतदाता 357 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 06473224814 है।