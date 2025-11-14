Supaul vidhan sabha Chunav Result: नए चेहरों ने सुपौल के चुनाव को बनाया दिलचस्प, कौन आगे-कौन पीछे- नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, सुपौल। सुपौल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सुपौल विधानसभा सीट (Supaul vidhan sabha Election Result 2025) का चुनाव इस बार नए चेहरों के आने से दिलचस्प हो गया है। अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ होने जा रही है। (Bihar vidhan sabha chunav Result)

सुपौल सीट पर यादव, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, वैश्य, पिछड़ा अति पिछड़ा और राजपूत मतदाताओं का संतुलित प्रभाव है। यहां एक तरफ विकास का मुद्दा है तो दूसरी तरह बदलाव को भी जोर। मतदाता का रूख किस ओर होता है, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा।

किनके बीच है मुकाबला इस बार फिर मैदान में हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनकी राजनीतिक जड़ें गहरी हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी, जो अपने दलीय गठबंधन के बीच जोश और नई उम्मीद का चेहरा बने हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी से अनिल कुमार सिंह तीसरा कोण बनाने की पुरजोर कोशिश में हैं।