Supaul vidhan sabha Chunav Result: नए चेहरों ने सुपौल के चुनाव को बनाया दिलचस्प, कौन आगे-कौन पीछे- नतीजे LIVE
सुपौल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। इस बार कई नए चेहरे मैदान में हैं, जिससे मुकाबला रोमांचक हो गया है। मतगणना जारी है और रुझान लगातार बदल रहे हैं। नए चेहरों ने पुराने नेताओं को कड़ी टक्कर दी है। सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है।
डिजिटल डेस्क, सुपौल। सुपौल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सुपौल विधानसभा सीट (Supaul vidhan sabha Election Result 2025) का चुनाव इस बार नए चेहरों के आने से दिलचस्प हो गया है। अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ होने जा रही है। (Bihar vidhan sabha chunav Result)
सुपौल सीट पर यादव, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, वैश्य, पिछड़ा अति पिछड़ा और राजपूत मतदाताओं का संतुलित प्रभाव है। यहां एक तरफ विकास का मुद्दा है तो दूसरी तरह बदलाव को भी जोर। मतदाता का रूख किस ओर होता है, यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा।
किनके बीच है मुकाबला
इस बार फिर मैदान में हैं जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनकी राजनीतिक जड़ें गहरी हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी, जो अपने दलीय गठबंधन के बीच जोश और नई उम्मीद का चेहरा बने हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी से अनिल कुमार सिंह तीसरा कोण बनाने की पुरजोर कोशिश में हैं।
सुपौल का राजनीतिक इतिहास
कोसी की प्रमुख सीट सुपौल पर लंबे समय तक कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव रहा, लेकिन 1990 के बाद समीकरण बदल गए। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 1990 में पहली जीत के साथ यहां अपनी पकड़ बनाई और तब से यह सीट उनके नाम पर दर्ज रही है। इससे पहले सुपौल में लहटन चौधरी, परमेश्वर कुमर और उमा शंकर सिंह जैसे नेताओं का प्रभाव रहा।
2020 चुनाव के नतीजे
- विजेंद्र प्रसाद यादव (जदयू) -86174
- मिन्नतुल्लाह रहमानी (कांग्रेस) -58075
- जीत का अंतर-28099
मतदाताओं की संख्या
- पुरुष मतदाता-154621
- महिला मतदाता-138459
- अन्य-0
- कुल मतदाता-293080
