सुपौल पुलिस की 'बड़ी सफलता' पर लगा 'दाग', गांजा छापे में 1.65 लाख बरामद बताया, FIR में महज 16 हजार
सुपौल पुलिस की गांजा छापेमारी में जब्त नकदी को लेकर विरोधाभास सामने आया है। पुलिस ने 1.65 लाख रुपये बरामदगी का दावा किया, लेकिन एफआईआर में केवल 16,500
संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। पुलिस की एक कथित बड़ी उपलब्धि अब उसी के लिए गले की फांस बनती नजर आ रही है। गांजा तस्करी के एक मामले में जब्त नकद राशि को लेकर पुलिस के एफआईआर और सोशल मीडिया पोस्ट में विरोधाभास सामने आया है।
मामला कथित तौर पर 1 लाख 48 हजार 500 रुपये की राशि के अंतर का है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
1 लाख 65 हजार रुपये नकद बरामद
पूरा मामला उस समय उजागर हुआ जब पुलिस ने सूचना के आधार पर रविवार देर शाम थाना क्षेत्र के लहरनियां गांव में एक आवासीय परिसर में छापेमारी कर गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करने का दावा किया। इस दौरान 945 ग्राम गांजा, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा नकद राशि की बरामदगी की बात कही गई।
सोमवार की शाम थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से गांजा की खरीद-बिक्री की सूचना पर विशेष पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 1 लाख 65 हजार रुपये नकद बरामद किए गए तथा स्थानीय निवासी धनजीत यादव को गिरफ्तार किया गया।
एफआईआर में जब्त नकद राशि 16 हजार 500 रुपये
हालांकि पुलिस का यह दावा उस समय सवालों के घेरे में आ गया। जब सोमवार को त्रिवेणीगंज थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 8/26 सामने आई। एफआईआर में जब्त नकद राशि के रूप में मात्र 16 हजार 500 रुपये ही दर्ज हैं। यानी थानाध्यक्ष के बयान और एफआईआर के आंकड़ों के बीच सीधे तौर पर 1 लाख 48 हजार 500 रुपए का अंतर है।
वहीं सोमवार की शाम ही सुपौल पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताते हुए 1 लाख 65 हजार रुपये नकद बरामदगी को दर्शाया गया। हालांकि जैसे ही यह मामला मीडिया के संज्ञान में आया, करीब दो घंटे बाद फेसबुक पोस्ट को अपडेट कर संशोधित कर दिया गया।
पहले भी आया है ऐसा मामला
ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यदि मौके से वास्तव में 1.65 लाख रुपये बरामद हुए थे, तो एफआईआर में केवल 16,500 रुपये की जब्ती क्यों दर्ज की गई? क्या यह महज कागजी या प्रिंटिंग की चूक है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में इस तरह का विरोधाभास सामने आया हो।
इससे पूर्व 18 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ विभाष कुमार ने 62.69 ग्राम स्मैक बरामदगी की जानकारी दी थी। वहीं थानाध्यक्ष द्वारा 52.69 ग्राम स्मैक बरामदगी का दावा किया गया था। जबकि इस संबंध में दर्ज कांड संख्या 599/25 में स्मैक की मात्रा 52.69 ग्राम ही दर्शाई गई है। ॉ
सुपौल पुलिस के आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस मामले में अलग आंकड़ा बताते हुए 55.69 ग्राम स्मैक की बरामदगी दिखाई गई। लगातार सामने आ रहे ऐसे विरोधाभासों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है।
16 हजार 500 रुपये ही बरामद किए गए हैं और एफआईआर में जो दर्ज है वही मान्य है। बाकी आंकड़ों को उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया। जब उनसे कहा गया कि इस तरह के विरोधाभास से मीडिया की छवि भी प्रभावित होती है, तो उन्होंने कहा कि आगे से इस पर ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एफआईआर में दर्ज विवरण ही आधिकारिक माना जाता है, जबकि बयान देने में कभी-कभी त्रुटि हो जाती है।- विभाष कुमार, एसडीपीओ।
