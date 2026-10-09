सुपौल के कदमहा चौर में बदलेगी रोजगार की तस्वीर! मत्स्य पालन की तैयारी तेज, डीडीसी ने रैयतों की सूची बनाने का दिया निर्देश

संवाद सूत्र, मरौना (सुपौल)। Supaul Fish Inspection: सुपौल जिले के मरौना प्रखंड अंतर्गत कदमहा पंचायत स्थित चौर क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और स्थानीय जल संसाधनों के समुचित उपयोग को लेकर प्रशासनिक पहल शुरू कर दी गई है।

उप विकास आयुक्त (डीडीसी) इंद्रवीर कुमार ने अधिकारियों की टीम के साथ कदमहा चौर क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चौर की भौगोलिक बनावट, जल की उपलब्धता और मत्स्य पालन के व्यावसायिक क्रियान्वयन की संभावनाओं का गहराई से जायजा लिया।

सुपौल जिले के मरौना प्रखंड स्थित कदमहा पंचायत के चौर क्षेत्र का उप विकास आयुक्त (डीडीसी) इंद्रवीर कुमार ने किया स्थलीय निरीक्षण

क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर व्यवस्थित तरीके से मत्स्य पालन विकसित करने की संभावनाओं को खंगाला गया

डीडीसी ने अंचल अमीन को चौर क्षेत्र में आने वाली भूमि और संबंधित रैयतों (भू-स्वामियों) की विस्तृत सूची तैयार करने का दिया निर्देश

निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) रचना भारतीय, जिला मत्स्य पदाधिकारी और समाजसेवी बजरंग कामत रहे मौजूद डीडीसी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में मत्स्य पालन को सुसंगत और व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए भूमि के स्वामित्व एवं रैयतों से संबंधित आंकड़ों का संकलन अत्यंत आवश्यक है। अंचल अमीन को रैयतों की सूची बनाने के निर्देश, योजना कार्यान्वयन में मिलेगी मदद निरीक्षण के दौरान डीडीसी इंद्रवीर कुमार ने मौके पर मौजूद अंचल अमीन को निर्देश दिया कि चौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रैयतों और उनकी भूमि का रकबा व ब्योरा तुरंत तैयार करें।