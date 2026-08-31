UGC NET Result : प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ जारी रखी खुद की पढ़ाई; सुपौल के HM संतोष बने प्रोफेसर

जागरण संवाददाता, सुपौल। UGC NET Result:लगन, निष्ठा और समय के सही प्रबंधन से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसे सुपौल के एक सरकारी विद्यालय के प्रधान शिक्षक ने सच कर दिखाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC-NET) में राजनीति विज्ञान विषय से 94.29 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संतोष कुमार मेहता आनंद ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता हासिल की है। उनकी इस शानदार उपलब्धि से पूरे जिले का मान बढ़ा है। परिणाम जारी होने के बाद से ही उनके पैतृक गांव से लेकर विद्यालय परिवार तक उत्सव का माहौल है।

संतोष कुमार मेहता आनंद मूल रूप से सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम व पोस्ट श्रीपुर के निवासी हैं। उनके पिता जय नारायण मेहता एक सामान्य कृषक परिवार से आते हैं। वर्तमान में संतोष सुपौल सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मोहनिया में प्रधान शिक्षक (हेडमास्टर) के पद पर निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

स्कूल में अध्यापन के साथ रात में की गहन पढ़ाई एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में प्रशासनिक दायित्वों और नौनिहालों को पढ़ाने की दोहरी जिम्मेदारी संभालने के बावजूद संतोष ने अपनी उच्च शिक्षा के सपने को कभी ओझल नहीं होने दिया। वे दिनभर विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उपरांत घर लौटकर देर रात तक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते थे। उन्होंने किसी बड़े कोचिंग संस्थान का सहारा लिए बिना सेल्फ स्टडी और डिजिटल माध्यमों के सहयोग से राजनीति विज्ञान के वृहद पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाई।

संतोष ने बताया कि शिक्षण कार्य और खुद की पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहा, किंतु दृढ़ संकल्प के कारण वे अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी सफलता का मुख्य श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के मार्गदर्शन और परिवार के निरंतर सहयोग को दिया है।