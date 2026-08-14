सुपौल : 15 अगस्त पर गनोरा पंचायत में बेहद अनूठी पहल; 54 छात्राओं को पछाड़कर 8वीं की सोनी बनेगी 1 दिन की मुखिया

संवाद सूत्र, मरौना (सुपौल)। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण बच्चियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में सुपौल जिले के मरौना प्रखंड अंतर्गत गनोरा पंचायत ने एक अनूठी और बेहद सराहनीय पहल की है। पंचायत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से छात्राओं को सीधे तौर पर अवगत कराने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर कक्षा 8 की छात्राओं के बीच एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया।

इस परीक्षा में अव्वल (प्रथम स्थान) रहने वाली छात्रा को आगामी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर पूरे एक दिन के लिए गनोरा पंचायत की 'मुखिया' (ग्राम प्रधान) की अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस अभिनव पहल से पूरे पंचायत के ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

54 छात्राओं ने दी परीक्षा, सोनी कुमारी ने मारी बाजी जानकारी के अनुसार, गनोरा पंचायत द्वारा आयोजित इस विशेष लिखित परीक्षा में कुल 54 छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में मध्य विद्यालय मंगासिहौल की मेधावी छात्रा सोनी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोनी कुमारी मंगासिहौल के वार्ड संख्या 14 निवासी मनोज यादव की सुपुत्री हैं।

परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने के ईनाम स्वरूप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोनी को एक दिन के लिए गनोरा पंचायत का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान वह पंचायत के कामकाज और प्रशासनिक प्रक्रिया को करीब से समझेंगी और एक दिन के लिए पंचायत का नेतृत्व करेंगी।

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अंशु, रुचिका और आरती ने भी लहराया परचम, मिलेगी जिम्मेदारी परीक्षा में सिर्फ प्रथम स्थान ही नहीं, बल्कि द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को भी पंचायत की ओर से सम्मानित किया जाएगा। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनी गनौरा (उर्दू) की छात्रा और फूल कुमार यादव की पुत्री अंशु कुमारी ने परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

वहीं, इसी विद्यालय की छात्रा रुचिका कुमारी (पिता- बैद्यनाथ यादव) एवं आरती कुमारी (पिता- दुखी यादव) ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर कब्जा जमाया है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली इन प्रतिभावान छात्राओं को भी पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

छात्राओं में निर्णय लेने की क्षमता व आत्मविश्वास जगाना है लक्ष्य गनोरा पंचायत के वर्तमान मुखिया जितेंद्र कुमार ने इस पहल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उन्हें सही मंच और नेतृत्व का अवसर प्रदान करने की है। इसी सकारात्मक उद्देश्य के साथ यह अनूठी पहल की गई है।