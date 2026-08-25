सुपौल सड़क हादसा: अचानक चीख-पुकार में बदल गई भजन की गूंज, गांव वालों ने कार सवार लोगों को कमरे में किया बंद 

जागरण संवाददाता, सुपौल। पिपरा थाना क्षेत्र का कटैया चौक मंगलवार की शाम तक भक्ति के रस में डूबा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल यहां मातम पसर जाएगा।

महावीर मंदिर पर 'झूलन पर्व' के कारण ग्रामीणों की खासी भीड़ थी। लोग मगन होकर भजन-कीर्तन कर रहे थे। माहौल में सुकून था।

तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आई और बिना संभलने का मौका दिए श्रद्धालुओं की भीड़ को बेरहमी से रौंदती हुई निकल गई।

पलक झपकते ही ढोल-मंजीरे की आवाजें चीख-पुकार में बदल गई। सुरेंद्र यादव, तिलाई दास और राजू दास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 20 वर्षीय कृष्ण मोहन समेत तीन लोग खून से लथपथ होकर जमीन पर तड़पने लगे।

कार सवारों को गांव वालों ने बनाया बंधक हादसे के बाद की जो कहानी है, वह और भी चौंकाने वाली है। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद चालक घबराहट में सीधा भागने के बजाय, कार को लेकर घटनास्थल से कुछ दूर गया और उसे एक सुनसान गैराज में घुसा दिया। संयोग से गैराज खाली था।

चालक तो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया, लेकिन उसके साथ कार में एक पुरुष और दो महिलाएं और एक बच्चा सवार था, जिन्हें ग्रामीणों ने एक कमरे में बंद कर दिया है। पुलिस ने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए कमरे को अपनी सुरक्षा में ले लिया है।