Supaul News: सोलर लाइट योजना में सुस्ती, DM सावन कुमार ने दी एजेंसी को चेतावनी

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में सोलर स्ट्रीट लाइट, 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किये जा रहे कार्य की समीक्षात्मक बैठक लहटन चौधरी सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम जिला परिषद स्तर पर संचालित योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद सुपौल को अगली बैठक में जिला परिषद क्षेत्रवार ली गई योजना का विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करने को कहा गया।

पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि अवशेष रहने के बावजूद कार्य नहीं किया जा रहा है।

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ 15वीं वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पा रहा है, तथा कुछ मुखिया के द्वारा योजना कार्य में अभिरूची नहीं लिया जाता है।

जिसके कारण राशि अवशेष है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी ग्राम पंचायत में योजना प्रारंभ करते हुए कैंपमोड में राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद जिस मुखिया द्वारा कार्य में अभिरूची नहीं ली जाती है, उनके विरूद्ध 18 (5) के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला को भेजे, ताकि जिला स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ फेज के लिए चयनित एजेंसी के द्वारा जिलांतर्गत 6670 लाइट अधिष्ठापन किया जाना है। वर्तमान में मात्र उनके द्वारा 796 लाइट ही अधिष्ठापन किया गया।