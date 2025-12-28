Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल में कोसी-सीमांचल को राजधानी एक्सप्रेस की सौगात, सरायगढ़ जंक्शन से होगा दिल्ली-गुवाहाटी का कनेक्शन

    By Bimal Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    सांसद दिलेश्वर कामत के अनुसार, नए साल 2026 तक गुवाहाटी-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सुपौल के सरायगढ़ जंक्शन से गुजर सकती है। ललितग्राम और बैजनाथपुर-झाझ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरायगढ़ जंक्शन से होगा दिल्ली-गुवाहाटी का कनेक्शन

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। जिले के लिए नव वर्ष 2026 एक बड़ी सौगात लेकर आ सकता है। यदि सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सरायगढ़ जंक्शन होकर गुजर सकती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे न सिर्फ सुपौल जिला बल्कि कोसी-सीमांचल क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इस संबंध में जानकारी सांसद दिलेश्वर कामत ने बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी।

    राजधानी एक्सप्रेस को सरायगढ़ जंक्शन से होकर चलाने की योजना

    सांसद ने कहा कि ललितग्राम बायपास और बैजनाथपुर–झाझा बायपास का निर्माण पूरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस को सरायगढ़ जंक्शन से होकर चलाने की योजना है। 

    उन्होंने बताया कि दोनों बायपास रेल परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में है और अगले वर्ष इसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। जैसे ही यह रेलखंड पूरी तरह चालू होगा, लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा।

    समय और धन दोनों की बचत होगी

    सांसद ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस का सरायगढ़ जंक्शन से होकर गुजरना जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब तक सुपौल जिला राजधानी दिल्ली और पूर्वोत्तर के प्रमुख शहर गुवाहाटी से सीधे तौर पर राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन सेवा से नहीं जुड़ा था। इस ट्रेन के परिचालन से जिले के यात्रियों को पटना, कटिहार या अन्य बड़े जंक्शनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

    उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव अथवा गुजरने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खासकर व्यवसायियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को काफी सहूलियत होगी, जिन्हें अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कई ट्रेनों और जंक्शनों का सहारा लेना पड़ता है। 

    जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी

    मिली जानकारी के अनुसार ललितग्राम बायपास और बैजनाथपुर–झाझा बायपास के निर्माण से न सिर्फ रेल यातायात सुगम होगा, बल्कि कोसी क्षेत्र की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इन बायपास के बन जाने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और समय की बचत होगी, जो राजधानी एक्सप्रेस जैसी उच्च श्रेणी की ट्रेन के लिए आवश्यक मानी जाती है। 

    स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में इस घोषणा के बाद उत्साह का माहौल है। लोगों का मानना है कि यदि राजधानी एक्सप्रेस सरायगढ़ जंक्शन से होकर चलती है तो यह सुपौल जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इससे जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी और कोसी क्षेत्र के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में यह ट्रेन अहम भूमिका निभाएगी।

    फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सांसद के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रयास तेज गति से चल रहे हैं। यदि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो नव वर्ष 2026 में जिले के लोगों को राजधानी एक्सप्रेस के रूप में एक बड़ी सौगात मिल सकती है।