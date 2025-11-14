Nirmali vidhan sabha Chunav Result: निर्मली विधानसभा में फिर लहराएगा जेडीयू का झंडा या महागठबंधन लगाएगा सेंध; कौन आगे-कौन पीछे, नतीजे LIVE
Nirmali Election Result: सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्मली विधानसभा सीट पर इस बार 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव और राजद के बैद्यनाथ मेहता शामिल हैं। 3,03,880 मतदाताओं वाली इस सीट पर 367 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। निर्मली विधानसभा सीट जदयू का गढ़ मानी जाती है, जहां 2010 से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जीतते आ रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, निर्मली विधानसभा (सुपौल)। दिल्ली। सुपौल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली निर्मली विधानसभा सीट (Nirmali Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। इसमें एनडीए समर्थित JDU प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव (Anirudh Prasad Yadav), आम आदमी पार्टी के चंदन कुमार (Chandan Kumar), बहुजन समाज पार्टी के प्रभु राम (Prabhu Ram), महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता (Baidyanath Mehta), प्राउटिस्ट ब्लाक इंडिया के गुण सागर साहू (Gun Sagar Sahu), जन सुराज प्रत्याशी रामप्रवेश यादव, जागरूक जनता पार्टी के रामदेव सुतिहार व निर्दलीय सियाराम मंडल हैं।
3 लाख से ज्यादा वोटर
निर्मली विधानसभा सीट पर (Nirmali vidhan sabha Election Result 2025) कुल मतदाताओं की संख्या 303880 है जिसमें महिला 143405, पुरुष 160474 और थर्ड जेंडर 1 है। यहां के मतदाता 367 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। यहां स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 06473224805 है।
जेडीयू का गढ़ मानी जाती है निर्मली विधानसभा सीट
निर्मली विधानसभा सीट को जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2010 से यहां नीतीश की पार्टी का दबदबा रहा है। 2010 से यहां से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भी जेडीयू ने अनिरुद्ध यादव पर ही भरोसा जताया है। नेपाल सीमा के पास होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी इस सीट को महत्वपूर्ण माना जाता है।
