Nirmali vidhan sabha Chunav Result: निर्मली विधानसभा में फिर लहराएगा जेडीयू का झंडा या महागठबंधन लगाएगा सेंध; कौन आगे-कौन पीछे, नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, निर्मली विधानसभा (सुपौल)। दिल्ली। सुपौल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली निर्मली विधानसभा सीट (Nirmali Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 8 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। इसमें एनडीए समर्थित JDU प्रत्याशी अनिरुद्ध प्रसाद यादव (Anirudh Prasad Yadav), आम आदमी पार्टी के चंदन कुमार (Chandan Kumar), बहुजन समाज पार्टी के प्रभु राम (Prabhu Ram), महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता (Baidyanath Mehta), प्राउटिस्ट ब्लाक इंडिया के गुण सागर साहू (Gun Sagar Sahu), जन सुराज प्रत्याशी रामप्रवेश यादव, जागरूक जनता पार्टी के रामदेव सुतिहार व निर्दलीय सियाराम मंडल हैं।

3 लाख से ज्यादा वोटर

निर्मली विधानसभा सीट पर (Nirmali vidhan sabha Election Result 2025) कुल मतदाताओं की संख्या 303880 है जिसमें महिला 143405, पुरुष 160474 और थर्ड जेंडर 1 है। यहां के मतदाता 367 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। यहां स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 06473224805 है।