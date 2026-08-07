कोसी नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी, बराज के खोले गए 21 फाटक

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। कोसी नदी के जलस्तर में शुक्रवार को लगातार गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को कोसी नदी में जलप्रवाह 2,48,865 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो रात आठ बजे से लगातार घटने लगा।

शुक्रवार सुबह आठ बजे बराहक्षेत्र में जलप्रवाह घटकर 1,29,800 क्यूसेक तथा कोसी बराज पर 2,24,530 क्यूसेक दर्ज किया गया।

घटते जलप्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बराज के 21 फाटक खोलकर पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। सुबह 10 बजे बराह क्षेत्र में जलप्रवाह 1,23,500 क्यूसेक तथा कोसी बराज पर 1,99,255 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इसमें से पश्चिमी कोसी मुख्य नहर (डब्ल्यूकेएमसी) को सिंचाई के लिए 3,900 क्यूसेक पानी देने के बाद 1,95,355 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया।