Bihar: लॉकर खोल चोरी करने में कामयाब नहीं होने पर चोरों ने सेंट्रल बैंक में लगाई आग, बाल-बाल बचा जमा कैश

सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के हरदी सेंट्रल बैंक शाखा में रविवार देर रात चोरों ने चोरी की नियत से बैंक के ग्रिल का ताला काटकर बैंक के अंदर घुसे थे। बैंक में घुसने के बाद लॉकर को खोलने की काफी कोशिश की। काफी कोशिश के बावजूद जब चोर लॉकर खोलने में कामयाब नहीं हो पाये तो गुस्साए चोरों ने बैंक में आग लगा दी।

सुपौल के सेंट्रल बैंक का अधिकतर सामान जलकर खाक। प्रतीकात्मक फोटो)

संवाद सूत्र, सुपौल: सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के हरदी सेंट्रल बैंक में चोरी करने में असफल चोरों ने बैंक में ही आग लगा दी। शायद यह पहली ऐसी घटना होगी, जिसमें चोरी में असफल होने पर चोरों ने किसी बैंक को आग के हवाले कर दिया हो। लोगों को इस बात का पता तब चला, जब लोग सुबह उठे और देखा कि बैंक धू-धू कर जल रहा है। सेंट्रल बैंक की शाखा में रविवार देर रात चोरों ने चोरी की नियत से बैंक के ग्रिल का ताला काटकर बैंक के अंदर घुसे थे। बैंक में घुसने के बाद लॉकर को खोलने की काफी कोशिश की। काफी कोशिश के बावजूद जब चोर लॉकर खोलने में कामयाब नहीं हो पाये तो गुस्साए चोरों ने बैंक में आग लगा दी। बैंक का अधिकांश सामान जलकर राख आसपास के लोगो की सुबह जब नींद खुली तो देखा कि बैंक की बिल्डिंग धू-धू कर जल रही है। लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बैंक का अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने भी घटना स्थल का जायजा लिया है। बड़ी संख्या में लोग इस घटना को देखने वहां पहुंचे। खास बात यह है कि बैंक से कुछ ही दूरी पर पुलिस कैंप भी है। इधर, पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। क्या बोले बैंक प्रबंधक मौके पर मौजूद बैंक प्रबंधक सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल कैश की चोरी या क्षति नहीं लग रहा है। क्योंकि लॉकर अभी खुल नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि बांकी बैंक का काफी सामान जल गया है। जांच की जा रही है जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। कितनी क्षति हुई है।

