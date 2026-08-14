बिहार में अब ऑनलाइन होगी जमीन की रजिस्ट्री, मोबाइल पर मिलेगा दस्तावेज का PDF

संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल)। 17 अगस्त 2026 से जमीन के पेपरलेस निबंधन व्यवस्था की जानकारी देते हुए शुक्रवार को निबंधन पदाधिकारी कुणाल गोस्वामी ने राघोपुर में एक बैठक आयोजित की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निबंधन कार्यालय के सभी कार्यरत कर्मियों और कातिबों को नई तकनीकी प्रणाली के संचालन, ई-आरएस और कार्यप्रणाली में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों के प्रति विस्तार से प्रशिक्षित और निर्देशित करना था।

निबंधन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 17 अगस्त से कार्यप्रणाली में किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब तक की निबंधन प्रक्रिया में कागजी दस्तावेजों का ढेर और फाइलों का अंबार एक आम दृश्य रहा है।

17 अगस्त से, निबंधन की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी। अब दस्तावेजों का निबंधन पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से ई-आरएस के माध्यम से किया जाएगा।

ऑनलाइल होगी पूरी प्रोसेस

इस नई प्रक्रिया तहत पक्षकार अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे, संपत्ति का विवरण, नजरी नक्शा और पक्षकारों व गवाहों की फोटो भी डिजिटल रूप से ही अपलोड की जाएगी।

सुरक्षा और पहचान की पुष्टि के लिए आधार ई-केवाईसी और सहमति आधारित आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। दस्तावेजों को अंतिम रूप देने से पूर्व पक्षकारों और गवाहों को यूआइडीएआइ की सेवा या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के माध्यम से दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर करना होगा।

यह नई व्यवस्था न केवल फर्जीवाड़े की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर देगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाएगी। विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी से मुक्ति दिलाना है।