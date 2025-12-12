Bihar Government: अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 100000 रुपये, DM से मिलेगा सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, सुपौल। जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले के 02 विवाहित युगलों को तथा मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 01 विवाहित युगल को एक-एक लाख रुपये के सावधि जमा योजना प्रमाण पत्र दिया गया।

बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा हिन्दू समाज में जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित युगलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंतीजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत अंतीजातीय विवाह करने वाले विवाहित युगल, जिनमें से कम-से-कम एक (अर्थात वर या वधू में से कम-से-एक) बिहार के निवासी हों, तथा जिन्होंने विवाह की तिथि दो वर्ष के अंदर इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन दिया हो, उन्हें वधू के नाम से एक लाख रुपये की राशि बैंक के सावधि जमा योजना के प्रमाण-पत्र के रूप में दी जाती है।

अर्थात तीन वर्ष के बाद ही ब्याज सहित इसकी राशि वधू द्वारा निकासी की जा सकती है। इस योजना के लिए विवाह निबंधन प्रमाण पत्र तथा वर एवं वधू के जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होता है। निःशक्त जनों के विवाह को प्रोत्साहित एवं उन्हें विवाह के पश्चात आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है।

इस योजना के अंतर्गत यदि विवाहित युगल में कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो, तो उन्हें एक लाख रुपये की राशि बैंक के सावधि जमा योजना के प्रमाण-पत्र के रूप में दी जाती है। तीन वर्ष के बाद ही ब्याज सहित इसकी राशि की निकासी की जा सकती है।