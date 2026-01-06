Language
    Bihar Government: जमीन मालिकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, पंचायत स्तर पर लग रहे कैंप

    By Bimal Bharti Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    News Article Hero Image

    जमीन मालिकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, पंचायत स्तर पर लग रहे कैंप

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाले विभिन्न सरकारी लाभों को पारदर्शी एवं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जमीन मालिक और किसान के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना भी जरूरी हो गया है।

    प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो किसान या जमीन मालिक समय रहते ई-केवाईसी नहीं कराते हैं और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसी क्रम में पंचायत स्तर पर ई-केवाईसी को लेकर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।

    भपटियाही पंचायत भवन के प्रांगण में भी ई-केवाईसी के लिए कैंप आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कैंप में मौजूद कर्मियों ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार पंचायत स्तर पर अलग-अलग स्थानों पर जाकर किसानों का ई-केवाईसी किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो जा रहा है, उसी के साथ उनका फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

    कर्मियों ने बताया कि ई-केवाईसी के माध्यम से किसानों का आधार, जमीन संबंधी विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन किया जा रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच सकेगा।

    उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, अनुदान, बीज व खाद पर मिलने वाली सब्सिडी सहित अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनका ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड अपडेट रहेगा।

    कैंप में पहुंचे किसानों को कर्मियों द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि वे अंतिम तिथि तक अपना-अपना ई-केवाइसी जरूर करा लें, ताकि फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड बन सके और सरकारी लाभ से जुड़ा रह सके।