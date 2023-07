सुपौल में रविवार को एक भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष ने हमला बोल दिया। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई जिसमें महिला थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना के बाद से सभी आरोपित फरार बताए जा रहे हैं।

Supaul News: भूमि विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला, महिला थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी

जागरण संवाददाता, सुपौल: सदर थाना क्षेत्र के लौकहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत रविवार को एक भूमि विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष ने हमला बोल दिया, जिसमें महिला थानाध्यक्ष समेत तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घटना के बाद से ही सारे लोग फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि, पुलिस गहराई से खोजबीन में जुटी है और जगह-जगह छापामारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र चौधरी, कृष्ण मोहन चौधरी और कल्पना चौधरी के बीच काफी समय से भूमि विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर लौकहा ओपी की पुलिस ने दोनों पक्षों पर 107 की कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों को सक्षम न्यायालय के आदेश का इंतजार करने को कहा था। साथ ही जमीन पर जिनका कब्जा है, उसे खेती करने को कहा। दूसरे पक्ष की कल्पना चौधरी ने जमीन की देखरेख की जिम्मेदारी गांव के ही काली चरण पासवान और मदन पासवान को सौंप दिया। इन दोनों शख्स के द्वारा रविवार की सुबह विवादित जमीन पर खेती करने के दौरान मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही लौकहा ओपी की पुलिस पहुंची और कालीचरण पासवान को पकड़ लिया, जिसके बाद कालीचरण पासवान के पक्ष के लोगों ने पुलिस जवान पर ही हमला कर दिया। थानाध्यक्ष के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस क्रम में उन्हें भी चोटें आईं। ओपी प्रभारी निधि गुप्ता ने बताया कि पूर्व से जमीन विवाद चल रहा है, जिसका मामला डीसीएलआर के यहां चल रहा है। निर्णय आने तक दोनों पक्ष को अपने-अपने हिस्से की जमीन पर रहने की हिदायत दी गई थी। आज एक पक्ष के लोग खेत पर बुआई करने चले गए, जिसका विरोध दूसरा पक्ष कर रहा था। इसकी सूचना पर वहां पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान मारपीट शुरू हो गई, जिसमें मेरे साथ भी हाथापाई की गई। अभद्र व्यवहार किया गया। दो जवान भी जख्मी हैं, सिर में चोट है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने कहा कि पुलिस के साथ मारपीट की गई है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, जल्द ही वे सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

