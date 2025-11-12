सिवान में टीएलएम मेला 3.0 की नई तिथियां घोषित, चार चरणों में 15 नवंबर से 25 फरवरी तक आयोजन
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने निपुण बिहार मिशन के तहत टीएलएम मेला 3.0 की नई तिथियाँ घोषित की हैं। यह मेला चार चरणों में आयोजित होगा: स्कूल, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर। इसका उद्देश्य शिक्षकों के नवाचार और शिक्षण-सहायक सामग्री को साझा करना है, जिससे बच्चों में आधारभूत साक्षरता और गुणात्मक दक्षता को मजबूत किया जा सके। यह आयोजन शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।
संवाद सूत्र,दारौंदा (सिवान)। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने निपुण बिहार मिशन के अंतर्गत आयोजित टीएलएम मेला 3.0 की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। यह मेला राज्यभर में चार चरणों में आयोजित होगा और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में नवाचार और रचनात्मकता को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।
11 नवंबर 2025 के अनुसार, मेले का आयोजन क्रमशः स्कूल कांप्लेक्स, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक-सह-निदेशक, निपुण बिहार मिशन साहिला ने सभी जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
संशोधित तिथियां
- स्कूल कांप्लेक्स स्तरीय मेला: 15 नवंबर – 15 दिसंबर 2025
- प्रखंड स्तरीय मेला: 16 दिसंबर 2025 – 15 जनवरी 2026
- जिला स्तरीय मेला: 16 जनवरी – 31 जनवरी 2026
- राज्य स्तरीय मेला: 24 और 25 फरवरी 2026
टीएलएम मेला शिक्षकों के नवाचार और रचनात्मक शिक्षण को साझा करने का जीवंत मंच होगा। शिक्षक अपनी स्वयं निर्मित शिक्षण-सहायक सामग्री प्रस्तुत करेंगे, जिससे कक्षा में पढ़ाई अधिक प्रभावी, रोचक और मनोरंजक बन सके।
मेला का उद्देश्य बच्चों में आधारभूत साक्षरता और गुणात्मक दक्षता को मजबूत करना है। शिक्षक अपने अनुभव और शिक्षण तकनीकों का आदान-प्रदान करेंगे, जिससे पूरे जिले में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।
यह आयोजन शिक्षकों, विद्यार्थियों और विद्यालय प्रशासन के लिए प्रेरक अनुभव साबित होगा और बिहार में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।