सिवान में टीएलएम मेला 3.0 की नई तिथियां घोषित, चार चरणों में 15 नवंबर से 25 फरवरी तक आयोजन

संवाद सूत्र,दारौंदा (सिवान)। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने निपुण बिहार मिशन के अंतर्गत आयोजित टीएलएम मेला 3.0 की नई तिथियां घोषित कर दी हैं। यह मेला राज्यभर में चार चरणों में आयोजित होगा और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में नवाचार और रचनात्मकता को साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

11 नवंबर 2025 के अनुसार, मेले का आयोजन क्रमशः स्कूल कांप्लेक्स, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक-सह-निदेशक, निपुण बिहार मिशन साहिला ने सभी जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

संशोधित तिथियां स्कूल कांप्लेक्स स्तरीय मेला: 15 नवंबर – 15 दिसंबर 2025

15 नवंबर – 15 दिसंबर 2025 प्रखंड स्तरीय मेला: 16 दिसंबर 2025 – 15 जनवरी 2026

16 दिसंबर 2025 – 15 जनवरी 2026 जिला स्तरीय मेला: 16 जनवरी – 31 जनवरी 2026

16 जनवरी – 31 जनवरी 2026 राज्य स्तरीय मेला: 24 और 25 फरवरी 2026 टीएलएम मेला शिक्षकों के नवाचार और रचनात्मक शिक्षण को साझा करने का जीवंत मंच होगा। शिक्षक अपनी स्वयं निर्मित शिक्षण-सहायक सामग्री प्रस्तुत करेंगे, जिससे कक्षा में पढ़ाई अधिक प्रभावी, रोचक और मनोरंजक बन सके।