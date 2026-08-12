काम के साथ पढ़ाई का जुनून; सिवान के सोनू ने CAPF परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया 341वीं रैंक
सोनू कुमार ठाकुर ने संघ लोक सेवा आयोग की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा में 341वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की है। नौसेना में सेवा के ...और पढ़ें
HighLights
सोनू कुमार ठाकुर ने CAPF परीक्षा में 341वीं रैंक पाई।
नौसेना में रहते हुए भी जारी रखी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी।
परिवार के सहयोग और विश्वास को दिया सफलता का श्रेय।
जागरण संवाददाता, सिवान। गोरेयाकोठी प्रखंड के गोरेयाकोठी निवासी सोनू कुमार ठाकुर ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सहायक कमांडेंट परीक्षा में सफलता हासिल की है।
सोनू को अखिल भारतीय स्तर पर 341वीं रैंक प्राप्त हुई है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही परिवार के साथ गांव में भी खुशी का माहौल है। ग्रामीणों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
सोनू कुमार ठाकुर गोरेयाकोठी निवासी शंभू ठाकुर के पुत्र हैं। शंभू ठाकुर गोपालगंज जिले के थावे स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं।
साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले सोनू ने अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है।
नौसेना में चयन के बाद भी नहीं छोड़ी तैयारी
सोनू का देशसेवा से पहले से ही जुड़ाव रहा है। उनका चयन भारतीय नौसेना में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। नौसेना की जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी।
नौकरी की व्यस्तता और सीमित समय के बावजूद उन्होंने नियमित अध्ययन और अनुशासन को अपनी तैयारी का आधार बनाया।
सोनू के लिए यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने नौकरी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया।
ड्यूटी की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ पढ़ाई के लिए समय निकालना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी।
परिवार के विश्वास को दिया सफलता का श्रेय
सोनू ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के विश्वास, सहयोग और प्रोत्साहन को दिया है। उनका कहना है कि परिवार के सदस्यों का भरोसा उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा।
सोनू की उपलब्धि से गोरेयाकोठी के ग्रामीणों में भी उत्साह है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से क्षेत्र के युवाओं के सामने प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।