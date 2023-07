Bihar: यूपी में सिवान के युवक की गोली मारकर हत्या, ससुराल से लौट रहा था शख्स, कुछ दिन पहले हुआ था बेटे का जन्म

Bihar Crime उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के अकटही बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक दो महीने से अपने ससुराल में था। वह अपने बच्चे को लेकर ससुराल आया था। घर लौटने से समय अपराधियों ने सीने में उसे गोली मार दी। जिससे उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

Bihar: यूपी में सिवान के युवक की गोली मारकर हत्या

