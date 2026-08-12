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    सिवान जिले में 15 अगस्त तक बारिश के आसार, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं

    By Rajmangal Sah Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:15 PM (IST)

    सिवान जिले में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जिसमें 15 अगस्त तक गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ...और पढ़ें

    सिवान जिले में 15 अगस्त तक बारिश के आसार, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं (AI Generated Image)

    सिवान जिले में 15 अगस्त तक बारिश के आसार, गरज-चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं (AI Generated Image)

    HighLights

    1. सिवान में 15 अगस्त तक वर्षा और तेज हवाएं संभव।

    2. गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान।

    3. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों पर पड़ सकता है मौसम का असर।

    जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बुधवार से लेकर 15 अगस्त के बीच आसमान में घने बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

    मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भी मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

    इसका असर बुधवार को दोपहर बाद देखने को मिला। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इससे उमस के बीच लोगों को कुछ राहत मिली।

    वहीं, गुरुवार को मौसम अधिक सक्रिय रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं के बीच भारी बारिश या तेज बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

    शुक्रवार को बादलों का डेरा रहेगा। जिले के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भी मौसम सुहाना रहने के आसार हैं।

    आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वर्षा के कारण स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों पर भी मौसम का असर पड़ सकता है।

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