संवाद सूत्र, सिसवन (सिवान)। गयासपुर गांव में जर्जर बिजली के तार को नहीं बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को जमकर आक्रोश जताया।

समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के लाइनमैन सोनू बैठा को कथित रूप से बंधक बना लिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर तार को बदलने के लिए बिजली विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में कभी भी हादसा होने की आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों ने कहा-हादसे का इंतजार कर रहा विभाग ग्रामीणों ने लाइनमैन को रस्सी के सहारे बिजली के पोल से बांध दिया। इसका फोटो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के दौरान अभय यादव, आजाद खान, शेख रहमत, विक्कू, सिकंदर अली और अनवर अली सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे।



ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर तार लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। इसकी जानकारी कई बार बिजली विभाग के कर्मियों को दी गई, लेकिन तार नहीं बदला गया।