सिवान में ठंड का कहर, 29 घंटे देरी से पहुंची हमसफर स्पेशल; कई ट्रेनें कैंसिल

जागरण संवाददाता, सिवान। ठंड की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। इस कारण ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच रही हैं। ट्रेनों की देरी से चलने के कारण यात्रा शुरू करने और समाप्त करने वाले यात्रियों को जंक्शन पर ठंड में घंटों ठिठुरना पड़ रहा है।

छह जनवरी को सिवान जंक्शन पहुंचने वाली ट्रेन 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 29 घंटे 40 मिनट की देरी सात जनवरी को जंक्शन पर पहुंची, जबकि आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां घंटों विलंब से जंक्शन पहुंची। बुधवार को वैशाली सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें दो से दस घंटे लेट चलीं।

वहीं, जंक्शन होकर गुजरने वाली करीब सात ट्रेनें निरस्त रही। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 29 घंटे 40 मिनट, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल दो घंटे 15 मिनट, 15566 वैशाली एक्सप्रेस चार घंटे दस मिनट, 13019 बाघ एक्सप्रेस एक घंटे दस मिनट लेट से सिवान जंक्शन पहुंची।

02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन हमसफर स्पेशल 12 घंटे 44 मिनट, 15565 वैशाली एक्सप्रेस एक घंटे, 14673 शहीद एक्सप्रेस एक घंटे, 14674 शहीद एक्सप्रेस दो घंटे, 18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस एक घंटे दस मिनट, 15077 कामाख्या-गोमती नगर एक्सप्रेस दो घंटे दस मिनट, 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल दस घंटे बीस मिनट लेट सिवान जंक्शन पहुंची।

15909 अवध असम एक्सप्रेस एक घंटे 30 मिनट, 15134 आनंद बिहार टर्मिनल-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस दो घंटे बीस मिनट, 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल 13 घंटे 40 मिनट, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटे दस मिनट, 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दो घंटे तीस मिनट लेट से सिवान जंक्शन पहुंची।

इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं। जिसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा। वहीं 13020 बाघ एक्सप्रेस, 14617 जन सेवा एक्सप्रेस (अनारक्षित), 55055 छपरा-गोरखपुर पैसेंजर, 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं. एक्सप्रेस, 55042 गोरखपुर-सिवान पैसेंजर, 15034 लखनऊ जं.-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस व 55121 समस्तीपुर-सिवान पैसेंजर के निरस्त रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा।