सिवान में चोरों का तांडव, शटर तोड़ 11 लैपटॉप सहित 15 लाख की संपत्ति की चोरी, CCTV भी उड़ा ले गए

जागरण संवाददाता, सिवान। नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान स्थित एक मार्केट में मंगलवार की देर रात अज्ञात चोरों ने दो दुकानों का शटर तोड़कर करीब 15 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना की जानकारी दुकान संचालकों को तब हुई, जब वे बुधवार की सुबह अपनी दुकान खोलने पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने पाया कि दुकान का शटर टूट हुआ है। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी नगर थाना को दी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पहुंची और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई।

दुकानदारों ने नहीं दिया आवेदन हालांकि देर शाम तक पीड़ित दुकान मालिकों द्वारा नगर थाना में आवेदन नहीं दिया गया था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की भांति मंगलवार की देर शाम दोनों दुकानदार अपनी अपनी-अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे।

बुधवार की सुबह जब वे अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि एक साथ दोनों दुकानों का ताला व शटर टूटा हुआ था। कंप्यूटर दुकान संचालक अभिषेक कुमार ने बताया कि उनके दुकान से छह नया लैपटाप, पांच पुराना लैपटाप, नकद एक लाख रुपया सहित अन्य सामान की चोरी हुई है।

CCTV कैमरा भी लेकर फरार बताया कि चोर सीसी कैमरा भी लेकर फरार हो गए है। उनके दुकान से नकद समेत करीब 11 लाख रुपये के सामान की चोरी हुई है। उन्होंने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था।