Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कड़ाके की ठंड से राहत: कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल 7-10 जनवरी तक बंद, 9-12 की कक्षाएं 10 बजे से

    By Anshuman Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:23 PM (IST)

    सिवान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों को 7 से 10 जनवरी तक बंद रखने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड व शीतलहर को देखते हुए नौनिहालों के हित में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने सरकारी व गैर सरकारी सभी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं का पठन पाठन सात से 10 जनवरी तक स्थगित कर दिया है, जबकि कक्षा नौ से 12 वीं की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक करने का निर्देश दिया है।

    उक्त आदेश सरकारी व निजी विद्यालयों के साथ प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू रहेगा, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 12 बजे से दो बजे के बीच सिर्फ बच्चों को पके हुए भोजन उपलब्ध कराने हेतु होगा।

    वहीं मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं व परीक्षाओं के संचालन को इससे मुक्त रखा गया है। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आइसीडीएस को दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- बक्सर का युवक असम में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, जोरहाट स्टेशन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

    यह भी पढ़ें- दरभंगा में जिस थाने के नाम पर हुई 50 हजार की ठगी उसमें नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी

    यह भी पढ़ें- कोहरे से पटना एयरपोर्ट पर उड़ान परिचालन प्रभावित, दो फ्लाइट रद, 13 देर से पहुंचीं