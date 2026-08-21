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सिवान में नए राजस्व कर्मियों के बीच हल्कों का बंटवारा, CO ने पंचायत भवनों में रेगुलर बैठक के दिए निर्देश

By Shashi Bhushan Upadhyay (siswan) Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 02:33 PM (IST)

सिसवन अंचल कार्यालय में नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को हल्कों का बंटवारा किया गया है। अंचलाधिकारी ने उन्हें नियमित रूप से पंचायतों में उपस्थित रहकर लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है।

एआई जनरेटेड फोटो

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HighLights

  1. नए राजस्व कर्मचारियों को सिसवन अंचल में हल्कों का प्रभार मिला।

  2. कर्मचारी शनिवार को अंचल, अन्य दिन पंचायत भवन में बैठेंगे।

  3. लोगों को स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिलेगा।

संवाद सूत्र, सिसवन (सिवान)। अंचल कार्यालय में नवपदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के बीच अंचलाधिकारी उदयन सिंह ने हल्का का बंटवारा कर दिया है। इसके तहत पांच राजस्व कर्मचारियों को अलग-अलग पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीओ ने सभी कर्मियों को अपने आवंटित क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहकर लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है।

जारी आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारी उमेश कुमार सिंह को बघौना एवं रामगढ़, अजय कुमार बैठा को भीखपुर, नयागांव, चैनपुर एवं मुबारकपुर, श्रीमन नारायण शर्मा को बखरी, रामपुर एवं सिसवां कला, कुंदन कुमार को कचनार एवं भागर तथा शशि रंजन को गंगपुर सिसवन, ग्यासपुर एवं घुरघाट पंचायत का प्रभार सौंपा गया है।

सीओ ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को सभी राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठेंगे। वहीं, सप्ताह के अन्य दिनों में वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित पंचायत भवन में बैठकर आम लोगों की राजस्व समस्याएं सुनेंगे।

उन्होंने कहा कि कर्मियों की नियमित उपस्थिति से लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा और अनावश्यक रूप से अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

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