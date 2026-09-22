खाकी को प्रमोशन का तोहफा: सिवान में 126 ASI बने दारोगा, SP ने दिलाई नई जिम्मेदारी की याद

जागरण संवाददाता, सिवान। पुलिस विभाग में सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) से अवर निरीक्षक (एसआई) पद पर नवप्रोन्नत 126 पुलिस पदाधिकारियों के सम्मान में सोमवार को पुलिस कार्यालय में पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया।

समारोह में पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने पदोन्नति प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही उनके कंधों पर नए पद के प्रतीक स्वरूप स्टार लगाया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने पदोन्नत सभी पदाधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उन्होंने कहा कि पदोन्नति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने में योगदान दें। पीपिंग सेरेमनी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल रहा। पदोन्नति मिलने पर अधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभागीय जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता से निभाने का संकल्प लिया। समारोह में पुलिस कार्यालय के अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।