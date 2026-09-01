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Bihar Pension News: सिवान में हो गया 'खेला', 39 हजार लोगों ने नहीं दिया अपने जिंदा होने का 'सबूत'

By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 01 Sep 2026 03:40 PM (GMT+05:30)

सिवान जिले में 39 हजार पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित होने के कारण उनकी पेंशन का भुगतान अटक गया है। ...और पढ़ें

सिवान में हो गया 'खेला', 39 हजार लोगों ने नहीं दिया अपने जिंदा होने का 'सबूत' (AI Generated Image)

सिवान में हो गया 'खेला', 39 हजार लोगों ने नहीं दिया अपने जिंदा होने का 'सबूत' (AI Generated Image)

HighLights

  1. 39 हजार पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण सिवान में लंबित है।

  2. पेंशन भुगतान रुका, सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सत्यापन का निर्देश दिया।

  3. लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन के लिए जल्द सत्यापन कराना होगा।

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के 39 हजार हजार पेंशनधारकों का जीवन प्रमाणीकरण अभी भी लंबित (पेंडिंग) है। इस कारण इन लाभुकों की पेंशन की राशि का भुगतान अटक गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी लंबित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण कराने को निर्देशित किया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल तीन लाख 57 हजार 147 लाभार्थियों में से तीन लाख आठ हजार 987 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं, अभी भी 39012 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है। इसके अलावा इसमें 3015 लाभार्थी ऐसे हैं, जिनका आधार अब तक मैप नहीं हुआ है।

प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बरहरिया में सबसे अधिक 32 हजार 838 लाभार्थी दर्ज हैं। इनमें 28 हजार 108 का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 4085 लाभार्थियों का सत्यापन अभी बाकी है।

वहीं, सिवान सदर प्रखंड में कुल 27 हजार 247 लाभार्थियों में से 22 हजार 540 का सत्यापन हुआ है। यहां 4323 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित है। इसी प्रकार भगवानपुर हाट में 26 हजार 717 में 23057 का सत्यापन पूर्ण व 2197 का सत्यापन नहीं हुआ है।

गोरेयाकोठी में कुल 25 हजार 546 में से 22 हजार 367 का सत्यापन पूर्ण व 2432 का लंबित, दारौंदा में 23193 में से 19023 और महाराजगंज में 23075 में से 19362 लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हुआ है।

आंकड़ों के अनुसार, आंदर में 13481 में से 12259, बसंतपुर में 12509 में से 10829, दरौली में 17586 में से 15747, गुठनी में 13156 में से 12032 और हसनपुरा में 16154 में से 14625 लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है।

सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक मो. मिनहाजुद्दीन ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रतिमाह कर दिया है।

यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजी जा रही है, लेकिन जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी पेंशनधारकों से यह अपील की है कि वे जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कार्य पूर्ण करा लें।