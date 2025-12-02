Siwan News: शादी का झांसा देकर किशोरी को किया आर्केस्ट्रा वालों के हवाले, आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में आर्केस्ट्रा से जुड़े लोगों के हवाले करने का मामला सामने आया है।

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित रोहित यादव को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में भेज दी है तथा पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पीड़िता के अनुसार, आरोपित रोहित यादव उससे करीब एक माह से मोबाइल पर संपर्क में था। 24 नवंबर की रात करीब नौ बजे उसने पास के मंदिर के पास किशोरी को बुलाया। उसी समय गांव में शादी समारोह चल रहा था और घर के सभी लोग उक्त समारोह में गए हुए थे।

रात करीब 10 बजे आरोपित उसे बाइक से अपने घर ले गया और एक कमरे में छुपाकर रखकर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाया। बताया गया कि अगले दिन आरोपित उसे जनता बाजार ले गया, जहां आर्केस्ट्रा संचालकों के यहां एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं, आरोपित द्वारा भेजे गए दो युवकों द्वारा भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।