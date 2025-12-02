Language
    Siwan News: शादी का झांसा देकर किशोरी को किया आर्केस्ट्रा वालों के हवाले, आरोपित गिरफ्तार

    By Prasan Kumar (daraunda) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    सिवान में एक नाबालिग लड़की को शादी का झूठा वादा करके आर्केस्ट्रा समूह को सौंप दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में आर्केस्ट्रा से जुड़े लोगों के हवाले करने का मामला सामने आया है।

    इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित रोहित यादव को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय में भेज दी है तथा पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है।

    पीड़िता के अनुसार, आरोपित रोहित यादव उससे करीब एक माह से मोबाइल पर संपर्क में था। 24 नवंबर की रात करीब नौ बजे उसने पास के मंदिर के पास किशोरी को बुलाया। उसी समय गांव में शादी समारोह चल रहा था और घर के सभी लोग उक्त समारोह में गए हुए थे।

    रात करीब 10 बजे आरोपित उसे बाइक से अपने घर ले गया और एक कमरे में छुपाकर रखकर शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाया।

    बताया गया कि अगले दिन आरोपित उसे जनता बाजार ले गया, जहां आर्केस्ट्रा संचालकों के यहां एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं, आरोपित द्वारा भेजे गए दो युवकों द्वारा भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।

    पीड़िता चार दिनों तक वहां रही। 28 नवंबर की रात आरोपित उसे यह कहकर ले गया कि घर छोड़ देगा, लेकिन उसे दूसरे स्थान सतजोरा बाजार पर आर्केस्ट्रा संचालक के यहां छोड़ दिया।

    उक्त किशोरी एक दिसंबर को वैजापुर बिशनपुर आर्केस्ट्रा में डांस के लिए गई जहां लोगों ने उसे पहचान लिया और सूचना थाने को दी।

    इसके बाद उसने पुलिस व लोगों के बीच दास्ता सुनाई, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपित रोहित यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया, वही किशोरी को 164 का बयान एवं मेडिकल जांच के लिए भेजा गया।