सिवान में जितिया स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, पोखर में डूबने से 3 किशोरियों की गई जान

संवाद सूत्र, सिसवन (सिवान)। सिवान के सिसवन प्रखंड के रामपुर-बगही पोखरा में शनिवार की संध्या जीवित्पुत्रिका व्रत स्नान के दौरान तालाब में डूबने से तीन लड़कियों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान रामपुर गांव निवासी कमलेश साह की पुत्री अंशु कुमारी (15), राजू साह की पुत्री अंजली कुमारी (12) तथा मनोज पंडित की पुत्री अनीशा कुमारी (13) के रूप में हुई है।

पोस्‍टमार्टम को तैयार नहीं स्‍वजन

घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ सीओ मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए स्‍वजन से बातचीत में जुट गए। सूचना प्रेषण तक स्वजन पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं थे।