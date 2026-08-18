Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सिवान का कुख्‍यात प्र‍िंस पांडेय झारखंड में पुलि‍स गोली से जख्‍मी, बैंक लूट की साज‍िश रचते समय मुठभेड़

By Lalan Prasad Singh (bhagwanpur Haat) Edited By: vyas Chandra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:27 PM (IST)

सिवान के कुख्यात अपराधी प्रिंस पांडेय को झारखंड के कोडरमा में बैंक लूट की साजिश रचते समय पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। उसे तीन साथियों के साथ गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

झारखंड में मुठभेड़ में स‍िवान का कुख्‍यात जख्‍मी।

झारखंड में मुठभेड़ में स‍िवान का कुख्‍यात जख्‍मी।

HighLights

  1. कोडरमा में बैंक लूट की साजिश रचते पकड़े गए अपराधी।

  2. सिवान के कुख्यात प्रिंस पांडेय के पैर में लगी गोली।

  3. पुलिस ने तीन साथियों सहित प्रिंस को किया गिरफ्तार।

संवाद सूत्र, भगवानपुर हाट (सिवान)। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में बैंक लूट की साजिश रच रहे अपराधियों और पुलिस के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई।

इस दौरान सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सराय पड़ौली गांव निवासी प्रिंस पांडेय के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे उसके तीन साथियों के साथ घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है।

झारखंड के कोडरमा में रच रहे थे साज‍िश 

मुठभेड़ में तिलैया थानेदार के भी जख्मी होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार, तिलैया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदरवा झारकुंड स्थित एक घर में कुछ अपराधी जुटे हैं और बैंक में डाका डालने की योजना बना रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सोमवार देर रात वहां छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

जवाबी कार्रवाई में प्रिंस पांडेय के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके तीन साथियों को दबोच लिया।घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना में शामिल अन्य अपराधियों और बैंक लूट की पूरी साजिश के संबंध में पूछताछ कर रही है।

प्रिंस पांडेय पर पहले से दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार, प्रिंस पांडेय के खिलाफ सिवान के भगवानपुर हाट और महराजगंज थानों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।

भगवानपुर हाट थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रिंस पांडेय के विरुद्ध थाने में आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। भगवानपुर हाट थाना में उसके खिलाफ दो और महराजगंज थाना में एक मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।

तिलैया पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि बैंक लूट की योजना में और कौन-कौन लोग शामिल थे और गिरोह ने किस बैंक को निशाना बनाने की तैयारी की थी।