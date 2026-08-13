बिहार के दारौंदा डिग्री कॉलेज में 90 प्रतिशत छात्राएं, फिर भी नहीं है महिला शौचालय; 6 कमरों में होती है पढ़ाई 

संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। दारौंदा प्रखंड के बगौरा स्थित लालबहादुर शास्त्री उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज एवं मध्य विद्यालय परिसर में शुरू हुए डिग्री कॉलेज में पाठन पाठन का कार्य शुरू हो गया है।

कॉलेज में अब तक 113 विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है। खास बात यह है कि नामांकित विद्यार्थियों में करीब 90 प्रतिशत छात्राएं हैं। ऐसे में कॉलेज में महिला विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

कॉलेज में पहले प्राचार्य के साथ एक शिक्षिका की नियुक्ति हुई थी। अब कुल 10 शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक विज्ञान एवं इतिहास विषय में एक-एक शिक्षक हैं, जबकि अन्य विषयों में दो-दो शिक्षक उपलब्ध हैं। इससे विद्यार्थियों को नियमित कक्षाएं संचालित होने की उम्मीद जगी है।

कॉलेज के लिए फिलहाल छह कक्षाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कार्यालय के लिए दो कमरे दिए गए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बड़ी सुविधा मिली है।

महिला शौचालय की कमी बनी बड़ी समस्या कॉलेज में नामांकित विद्यार्थियों में करीब 90 प्रतिशत छात्राएं होने के बावजूद अलग से महिला शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में केवल सामान्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। छात्राओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए महिला शौचालय का निर्माण जरूरी है। अभिभावकों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ छात्राओं के लिए स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राचार्य जलामुदीन ने बताया कि विभाग को महिला शौचालय बनाने के लिए पत्र भेजा गया है।