संवाद सूत्र, आंदर (सिवान)। केंद्रीय मंत्री च‍िराग पासवान की पार्टी लोजपा आर (LJP-R) के दरौली विधायक विष्णु देव पासवान समेत चार लोगों पर स्थानीय पुलिस ने रंगदारी की एफआईआर की है।

आंदर प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय के निर्माण कार्य को बंद कराने और 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में यह मामला दर्ज क‍िया गया है।

यह प्राथमिकी निर्माण एजेंसी से जुड़े ठेकेदार विवेक कुमार सिंह के आवेदन पर हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी के बाद त्वरित कार्रवाई की।

व‍िधायक प्रत‍िन‍िध समेत दो ग‍िरफ्तार, भेजे गए जेल

विधायक प्रतिनिधि अमित कुमार पासवान और समर्थक भवराजपुर निवासी साहेब हुसैन को गिरफ्तार कर न्‍याय‍िक ह‍िरासत में भेज दिया है।

विधायक का नाम प्राथमिकी में आने के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनुसंधान के क्रम में यह देखेगी कि विधायक की संलिप्तता इस कांड में है या नहीं।

आंदर थाने में दिए आवेदन में दरौली विधायक विष्णुदेव पासवान पर भी निर्माण कार्य के भुगतान को लेकर दबाव बनाने और परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

ठेकेदार ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि पांच अक्टूबर को अमित कुमार पासवान और साहेब हुसैन निर्माण स्थल पर पहुंचे और 50 लाख रुपये की मांग की।

रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी का आरोप

रकम नहीं देने पर काम बंद करने तथा जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में फोन कर कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया गया। आरोप है कि मौके पर ठेकेदार को घेरकर हथियार दिखाते हुए डराया गया।