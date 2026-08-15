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बस कुछ सेकंड की थी दूरी... चलती ट्रेन में फंसी बुजुर्ग महिला, RPF जवान ने दौड़कर बचाई जान; अब मिला सम्मान

By Prasan Kumar (daraunda) Edited By: Radha Krishna
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:10 PM (IST)

दारौंदा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल विवेक कुमार राय ने चलती ट्रेन में फंसी एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई। उनकी तत्परता और साहस के लिए स्वतंत्रता दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।

स्वतंत्रता दिवस पर मिला सम्मान

स्वतंत्रता दिवस पर मिला सम्मान

HighLights

  1. आरपीएफ कांस्टेबल विवेक कुमार राय ने बचाई बुजुर्ग महिला की जान।

  2. दारौंदा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में फंसी थी महिला।

  3. स्वतंत्रता दिवस पर मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी ने किया सम्मानित।

संवादसूत्र, दारौंदा (सिवान)। दारौंदा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ कांस्टेबल विवेक कुमार राय ने सतर्कता और साहस का परिचय देते हुए एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। उनकी तत्परता से महिला चलती ट्रेन की चपेट में आने से बाल-बाल बच गईं।

इस साहसिक कार्य के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी ने उन्हें सम्मानित किया।

घटना 10 जून 2026 की है। उस समय विवेक कुमार राय दारौंदा आरपीएफ चौकी में तैनात थे और स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे।

सुबह करीब 8:51 बजे ट्रेन संख्या 75204 प्लेटफार्म संख्या दो पर पहुंची और कुछ मिनट बाद रवाना होने लगी।

चलती ट्रेन में चढ़ते समय अचानक फिसला पैर

ट्रेन के रवाना होने के दौरान एक बुजुर्ग महिला उसमें चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म पर घिसटने लगीं। यह देखकर आसपास मौजूद लोगों में भी अफरातफरी मच गई।

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कांस्टेबल विवेक कुमार राय ने बिना देर किए महिला की ओर दौड़ लगा दी।

उन्होंने समय रहते महिला को पकड़कर सुरक्षित प्लेटफार्म की ओर खींच लिया। जवान की कुछ सेकंड की तत्परता ने बड़ा हादसा टाल दिया।

जवान की बहादुरी पर स्वजन ने जताया आभार

घटना के बाद बुजुर्ग महिला के स्वजन ने आरपीएफ जवान की तत्परता और साहस की सराहना की। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जवान की सजगता के कारण महिला सुरक्षित बच सकीं।

रेलवे सुरक्षा बल ने भी विवेक कुमार राय की कार्रवाई को कर्तव्यनिष्ठा और मानवीय संवेदना का उदाहरण माना। ड्यूटी के दौरान दिखाई गई उनकी सतर्कता ने यात्री सुरक्षा में आरपीएफ की भूमिका को सामने रखा।

स्वतंत्रता दिवस पर मिला सम्मान, बढ़ा जवानों का हौसला

विवेक कुमार राय के साहसिक कार्य को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक, वाराणसी ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान मिलने से रेलवे सुरक्षा बल के जवानों में भी उत्साह का माहौल है।

एक बुजुर्ग यात्री की जान बचाने की यह घटना रेलवे स्टेशन पर सतर्कता के महत्व को दिखाती है। विवेक कुमार राय की तत्परता ने न सिर्फ एक जिंदगी बचाई, बल्कि ड्यूटी के दौरान साहस और जिम्मेदारी की मिसाल भी पेश की।