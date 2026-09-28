सिवान में राजद नेता को बदमाशों ने मारी गोली, पंचायत से लौटते वक्त हुआ हमला

जागरण संवाददाता, सिवान। आंदर के पूर्व प्रमुख प्रतिभा गिरि के पति सह राजद नेता (शिक्षक) किशोर गिरि को अपराधियो ने मारी गोली। घर से 200 मीटर की दूरी पर अपराधियो ने घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि कहीं से पंचायती करके अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान शिवरी गांव के स्कूल के समीप बदमाशों ने उनकी कनपटी पर गोली मारी है।

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