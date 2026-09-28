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सिवान में राजद नेता को बदमाशों ने मारी गोली, पंचायत से लौटते वक्त हुआ हमला

By Kirti Kumar Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 28 Sep 2026 11:21 AM (IST)

आंदर की पूर्व प्रमुख प्रतिभा गिरि के पति और राजद नेता किशोर गिरि को अपराधियों ने उनके घर के पास गोली मार दी।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. आंदर के पूर्व प्रमुख के पति को गोली मारी।

  2. राजद नेता किशोर गिरि को अपराधियों ने निशाना बनाया।

  3. घर से 200 मीटर दूर हुई वारदात, पुलिस जांच में।

जागरण संवाददाता, सिवान। आंदर के पूर्व प्रमुख प्रतिभा गिरि के पति सह राजद नेता (शिक्षक) किशोर गिरि को अपराधियो ने मारी गोली। घर से 200 मीटर की दूरी पर अपराधियो ने घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि कहीं से पंचायती करके अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान शिवरी गांव के स्कूल के समीप बदमाशों ने उनकी कनपटी पर गोली मारी है। 

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