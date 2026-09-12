सिवान: रघुनाथपुर के स्कूल में भरा 2 फीट पानी, जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर मासूम

संवाद सूत्र, रघुनाथपुर (सिवान)। बाढ़ की विभीषिका से हर वर्ग प्रभावित होता है। सिवान में भी दरौली, गुठनी, रघुनाथपुर और सिसवन में सरयू में उफान इन प्रखंडों के सैकड़ों परिवार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रघुनाथपुर बड़ुआ पंचायत के वार्ड संख्या चार स्थित लक्ष्मण डुमरी अनुसूचित दलित बस्ती के विद्यालय में जहां कुछ दिन पहले तक चहल-पहल देखने को मिलती थी आज वहां सन्नाटा पसरा रहता है।

बाढ़ के पानी ने स्कूल के चारों ओर अपना डेरा डाल दिया है। इस कारण स्कूल में बच्चों की उपस्थिति आधे से भी कम हो गई है। कुछ बच्चे जान हथेली में लेकर पानी के बीच चलकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों के साथ किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

डेढ़ से दो फीट तक पानी जमा करीब दस वर्ष पूर्व दलित बस्ती के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नया प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक 88 बच्चे और छह शिक्षक हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने से करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी जमा हुआ है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।