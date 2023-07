चलती ट्रेन में यात्री की मौत: 20 मिनट रुकी रही गाड़ी, मृतक के पास नहीं था टिकट, पहचान न होने पर नहीं उतारा शव

सिवान से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में रविवार को यात्रा कर रहे एक वृद्ध की मृत्यु हो जाने से रेल यात्रियों व रेलवे महकमे में हलचल मच गई। मैरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही गार्ड ने इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। करीब 20 मिनट तक ट्रेन मैरवा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में उसे आगे जाने के लिए बढ़ा दिया गया।

सिवान-गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन के शौचालय में यात्री की मौत, 20 मिनट तक रुकी रही गाड़ी; पहचान में जुटी रेल प्रबंधन

संवाद सूत्र, मैरवा (सिवान)। सिवान से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में रविवार को यात्रा कर रहे एक वृद्ध की मृत्यु हो जाने से रेल यात्रियों व रेलवे महकमे में हलचल मच गई। मैरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही गार्ड ने इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। करीब 20 मिनट तक ट्रेन मैरवा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में उसे आगे जाने के लिए बढ़ा दिया गया। स्टेशन अधीक्षक ने इसकी सूचना भटनी स्टेशन अधीक्षक को दे दी। भटनी में जीआरपी ने ट्रेन से शव उतारा। शव शौचालय में था। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। भटनी जीआरपी ने बताया कि शव का अंत्य परीक्षण के बाद ही घटना के कारणों की जानकारी हो सकेगी। प्रथम दृष्टया हृदयाघात के कारण मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। मृत यात्री के पास रेलवे टिकट नहीं मिला। स्पष्ट नहीं हो सका कि यात्री को कहां तक जाना था। वह खाकी पैंट पहने था। कपड़े से रेलकर्मी होने की आशंका कपड़े के आधार पर जीआरपी ने उसके रेलकर्मी होने की आशंका जताई और कहा कि पहचान होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं मैरवा स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन मैरवा पहुंचने के बाद गार्ड ने मेमो उन्हें दिया। करीब 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। पहचान नहीं हुई तो शव को आगे जाने दिया मृतक की पहचान नहीं होने से उसे ट्रेन में ही आगे जाने दिया गया। इसकी सूचना भटनी स्टेशन अधीक्षक को दी गई। मैरवा जीआरपी इंचार्ज सुदर्शन प्रसाद ने बताया कि ट्रेन में शव होने को लेकर जीआरपी को कोई मेमो नहीं मिला है।

