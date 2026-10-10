जेपी विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिले का अंतिम मौका, स्पॉट एडमिशन के लिए 10 से 12 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, सिवान। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में पीजी सत्र 2026-28 में नामांकन से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय की ओर से सीबीसीएस आधारित दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए स्पाट एडमिशन राउंड आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 10 से 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय ने इसे पीजी में नामांकन का अंतिम अवसर बताया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 13 अक्टूबर को मेधा सूची या पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके आधार पर 15 अक्टूबर को संबंधित विभागों एवं महाविद्यालयों में नामांकन लिया जाएगा। स्पाट एडमिशन के लिए केवल उन्हीं सीटों पर दाखिला होगा, जो संबंधित विषय और महाविद्यालय में रिक्त हैं।

तीन कॉलेजों का दे सकेंगे विकल्प पूर्व के नामांकन चरणों में किसी कारणवश दाखिला नहीं ले पाने वाले पंजीकृत अभ्यर्थी अपने पुराने लागिन आईडी से आवेदन कर सकेंगे। उन्हें रिक्त सीटों के विरुद्ध बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने और अधिकतम तीन महाविद्यालयों का विकल्प देने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, जिन अभ्यर्थियों का पहले ही नामांकन हो चुका है, वे इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।