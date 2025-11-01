सिवान में जेपी नड्डा ने RJD पर बोला हमला, बोले- लालू और राबड़ी शासन बिहार का 'काला युग'

एजेंसी, सिवान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को बिहार के लिए 'काला युग' बताया। नड्डा ने सीवान में एक जनसभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में राज्य को हर मोर्चे पर असफलताओं का सामना करना पड़ा और मतदाताओं से निरंतर प्रगति और स्थिरता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासन बिहार के लिए एक काला युग था। इस दौरान बिहार को हर तरह का नुकसान हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के 20 साल और प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के नेतृत्व में बिहार ने अपनी विकास यात्रा को पटरी पर आते देखा है।

उन्होंने लोगों से 6 नवंबर को एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका जनादेश राज्य को विकास की ओर आगे ले जाएगा। नड्डा ने कहा कि जब आप 6 नवंबर को अपना वोट डालेंगे, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ भाजपा उम्मीदवारों के लिए न हो। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता प्रदान करने और विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए है।

एनडीए सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए नड्डा ने कहा कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में अपने बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव किया है। उन्होंने आगे कहा कि हर तरफ सड़कों का जाल बिछा है, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हों, राज्य राजमार्ग हों, एलिवेटेड रोड हों, एक्सप्रेसवे हों। पटना में मेट्रो का पहला चरण शुरू हो चुका है और दूसरे चरण का काम भी शुरू हो गया है।

उन्होंने भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हवाला देते हुए महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के वादों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमने एक करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का फैसला किया है। हमने एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है।

'नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री' इस बीच, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को एनडीए के चुनावी घोषणापत्र जारी होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि वह इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।