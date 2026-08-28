24 घंटे का नोटिस, फिर भी साइबर थाने नहीं पहुंचे दो पूर्व विधायक समेत तीन; अब आगे की कार्रवाई में जुटी बिहार पुलिस

जागरण संवाददाता, सिवान। साइबर थाने में दर्ज एक मामले की जांच के सिलसिले में नोटिस जारी होने के बावजूद दो पूर्व विधायक समेत तीन लोग तय समय के भीतर थाना नहीं पहुंचे। पुलिस ने तीनों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।

निर्धारित समय बीतने के बाद भी तीनों की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होने पर पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। दो पूर्व विधायक और एक अन्य व्यक्ति को भेजा गया था नोटिस साइबर थाना पुलिस ने दरौली के पूर्व विधायक सत्यदेव राम, जीरादेई के पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा और दीपक सम्राट को 27 अगस्त को नोटिस जारी किया था। तीनों को मामले की जांच में सहयोग करने के लिए साइबर थाना पहुंचने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संबंधित व्यक्ति 24 घंटे के भीतर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। हालांकि, निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी तीनों स्वयं थाना नहीं पहुंचे।

प्रतिनिधि को भेजा, लेकिन पुलिस ने वापस लौटाया बताया जाता है कि तीनों की ओर से एक प्रतिनिधि को साइबर थाना भेजा गया था। हालांकि, साइबर थानाध्यक्ष ने प्रतिनिधि को वापस लौटा दिया। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि नोटिस जिन व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है, उन्हें ही जांच पदाधिकारी के सामने उपस्थित होना होगा। प्रतिनिधि के माध्यम से पूछताछ और जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में पुलिस तीनों की व्यक्तिगत उपस्थिति का इंतजार कर रही थी। जातीय उन्माद और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा है मामला साइबर थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने और समाज में जातीय उन्माद फैलाने के प्रयास से जुड़े तथ्य सामने आए हैं।

इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को लेकर तीनों व्यक्तियों से पूछताछ आवश्यक बताई गई है। मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए साइबर थाना पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। नोटिस में 24 घंटे के भीतर पहुंचने का दिया गया था निर्देश पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जांच में सहयोग करें।

निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होने या नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। पुलिस ने तीनों से जांच में पूर्ण सहयोग करने की अपील की थी। अब समय सीमा समाप्त होने के बाद मामले में अगला कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। अब बीएनएसएस की धारा 35(6) के तहत हो सकती है कार्रवाई नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया था कि उपस्थित नहीं होने अथवा नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने पर बीएनएसएस की धारा 35(6) के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।