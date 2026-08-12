सिवान में दिनदहाड़े फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या, दो बाइकों पर आए थे 4 अपराधी
सिवान के तरवारा बाजार में बुधवार सुबह दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक फाइनेंसकर्मी नीतीश कुमार उर्फ पिकलू की गोली मारकर हत्या कर दी। ...और पढ़ें
HighLights
सिवान के तरवारा बाजार में फाइनेंसकर्मी की हत्या।
दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने मारी गोली।
पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही।
जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा बाजार के समीप बुधवार की सुबह दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने दिनदहाड़े एक फाइनेंसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बाजार में सनसनी फैल गई।
मृतक की पहचान जीबी नगर थाना क्षेत्र के जलालपुर-माधवपुर निवासी अखिलेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के पुत्र नीतीश कुमार उर्फ पिकलू के रूप में हुई है। मृतक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था और रेपो एजेंट के रूप में कार्य करता था।
रास्ते में घेरकर मारी गोली
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह नीतीश कुमार तरवारा बाजार स्थित एक सैलून में दाढ़ी बनवाने आया था। दाढ़ी बनवाने के बाद बाइक से हीं वह घर लौट रहा था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने उसे घेर लिया और पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान नीतीश को चार गोलियां लगीं। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते हीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना स्थानीय थाना व स्वजन को दी गई। आनन-फानन में स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल नीतीश कुमार को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस आसपास लगे सीसी कैमरों के फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।
दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद तरवारा बाजार में दहशत का माहौल
दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद तरवारा बाजार में दहशत का माहौल है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ घटना में शामिल बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है।
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सदर एसडीपीओ ने घटनास्थल पहुंचकर की जांच
सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह घटना की जानकारी मिलते हीं सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के स्वजन से पूछताछ की। इसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली।