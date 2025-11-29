Language
    बिहार में आवारा कुत्तों का हो गया इंतजाम, नगर निकायों में बनेगा डॉग पाउंड और फीडिंग प्वॉइंट

    By Anshuman Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    Stray Dogs News: सिवान जिले के नगर निकायों में आवारा कुत्तों के लिए Dog Pound और Feeding Point बनाए जाएंगे। पशुपालन विभाग एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाएगा और नसबंदी कराएगा। नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। अन्य विभाग भी सहयोग करेंगे, जैसे पंचायती राज विभाग डॉग पाउंड बनवाएगा और स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द कार्रवाई शुरू करने की बात कही है।

    Hero Image

    आवारा कुत्तों का आतंक होगा कम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के नगर निकायों में आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड (कुत्तों का शेल्टर होम) का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वार्डों में आवारा कुत्तों (Stray Dogs News) के भोजन को लेकर एक फीडिंग प्वॉइंट का भी निर्माण होगा।

    इसके अलावा आवारा पशुओं व कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की भी खरीदारी की जाएगी। साथ ही साथ, पशुपालन विभाग आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज इजेंक्शन लगाने के साथ ही बंध्याकरण भी कराएगा। इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है।

    जारी निर्देश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र के आवारा कुत्तों की नसबंदी, डी-वार्मिंग, टीकाकरण, प्रतिरक्षण, आश्रय स्थल (Dog Pound), वाहन व पिजड़े आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस कार्य के लिए नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।

    अलग-अलग विभागों को किया गया है शामिल

    नगर परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का क्रियान्वयन कराएंगे। वहीं, नगर निकायों को ये निर्देशित किया गया है कि एबीसी नियम 2023 के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने, नसबंदी, डी-वार्मिंंग, टीकाकरण कराएंगे।

    वहीं, रैबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड का निर्माण कराने को कहा गया है। पंचायती राज विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र में डॉग पाउंड का निर्माण कराने को कहा गया है।

    पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अक्रियाशील गौशाला को क्रियाशील बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को डेडिकेटेड हेल्प लाइन नंबर को प्रदर्शित करने को कहा गया है।

    इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि निर्देश प्राप्त हुआ है। निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई जल्द हीं शुरू कर दी जाएगी।