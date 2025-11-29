बिहार में आवारा कुत्तों का हो गया इंतजाम, नगर निकायों में बनेगा डॉग पाउंड और फीडिंग प्वॉइंट

जागरण संवाददाता, सिवान। जिले के नगर निकायों में आवारा कुत्तों के लिए डॉग पाउंड (कुत्तों का शेल्टर होम) का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही प्रत्येक वार्डों में आवारा कुत्तों (Stray Dogs News) के भोजन को लेकर एक फीडिंग प्वॉइंट का भी निर्माण होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा आवारा पशुओं व कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की भी खरीदारी की जाएगी। साथ ही साथ, पशुपालन विभाग आवारा कुत्तों को एंटी रैबीज इजेंक्शन लगाने के साथ ही बंध्याकरण भी कराएगा। इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुसार नगर निकाय क्षेत्र के आवारा कुत्तों की नसबंदी, डी-वार्मिंग, टीकाकरण, प्रतिरक्षण, आश्रय स्थल (Dog Pound), वाहन व पिजड़े आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस कार्य के लिए नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।

अलग-अलग विभागों को किया गया है शामिल नगर परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का क्रियान्वयन कराएंगे। वहीं, नगर निकायों को ये निर्देशित किया गया है कि एबीसी नियम 2023 के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने, नसबंदी, डी-वार्मिंंग, टीकाकरण कराएंगे।