Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Daraundha vidhan sabha Chunav Result: बीजेपी या जनसुराज... दरौंदा में किसके सिर सजेगा ताज, कल होगा फैसला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    बिहार के सीवान जिले की दरौंदा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की बहुलता है। यहाँ मुस्लिम और यादव समुदाय भी अच्छी संख्या में हैं। युवाओं के लिए स्टेडियम और डिग्री कॉलेज का अभाव एक बड़ा मुद्दा है। इस सीट पर CPI के अमरनाथ यादव, BJP के करनजीत सिंह और जनसुराज पार्टी के सत्येंद्र यादव के बीच टक्कर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, सीवान। बिहार के अंतर्गत सीवान की दरौंदा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूट वोटर ज्यादा है। वहीं, इस सीट पर मुस्लिम और यादव समुदाय भी काफी है। इस सीट पर स्टेडियम और डिग्री कॉलेज का अभाव युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमरनाथ यादव, बीजेपी के करनजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और जनस्वराज पार्टी के सत्येंद्र यादव के बीच टक्कर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें