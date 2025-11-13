Daraundha vidhan sabha Chunav Result: बीजेपी या जनसुराज... दरौंदा में किसके सिर सजेगा ताज, कल होगा फैसला
डिजिटल डेस्क, सीवान। बिहार के अंतर्गत सीवान की दरौंदा विधानसभा सीट पर ब्राह्मण और राजपूट वोटर ज्यादा है। वहीं, इस सीट पर मुस्लिम और यादव समुदाय भी काफी है। इस सीट पर स्टेडियम और डिग्री कॉलेज का अभाव युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमरनाथ यादव, बीजेपी के करनजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह और जनस्वराज पार्टी के सत्येंद्र यादव के बीच टक्कर है।
