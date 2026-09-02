सिवान: पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव को भाजपा का कारण बताओ नोटिस, पार्टी नेताओं पर बयानबाजी का आरोप

जागरण संवाददाता, सिवान। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद ओमप्रकाश यादव की कथित बयानबाजी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पार्टी नेताओं के विरुद्ध मीडिया में बयान देने के आरोप को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर छह दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

31 अगस्त को जारी नोटिस में प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अक्षय कुमार ने आरोप लगाया है कि ओमप्रकाश यादव पार्टी नेताओं के खिलाफ मीडिया में कथित तौर पर अनर्गल बयान दे रहे हैं। इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी की छवि प्रभावित हुई है और संगठनात्मक अनुशासन को ठेस पहुंची है।