दुबई ले जाने का झांसा देकर अरविंद को सूडान ले गया था एजेंट; आरोप- वहां बंधुआ बनाकर हर्बल मेडिसिन बिकवाते थे

संसू, दारौंदा (सिवान)। सिवान जिले के दारौंदा थाना क्षेत्र के बच्चा साह के बेटे अरविंद कुमार साह की दो जुलाई को सूडान के ओमडर्मन शहर में सैन्य वर्दीधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अरविंद की खता बस इतनी थी कि उसे अरबी नहीं आती थी। मृतक के पिता बच्चा साह ने बताया कि अरविंद चार फरवरी को सूडान गया था। वहां वह घूम-घूमकर हर्बल दवा बेचने का काम करता था। एजेंट ने उसका छह महीने और वीजा की वैलिडिटी बढ़वा दिया था। अरविंद अपने अन्य पांच साथियों के साथ ओमदूरमान शहर में एक फ्लैट में रह रहा था। दो जुलाई को सूडानी सेना के जवान वर्दी में पहुंचे और हथियार दिखाकर नीचे पीठ के बल लेटा कर अरबी भाषा जानकारी होने की बात पूछने लगे। अरविंद ने अरबी भाषा नहीं जानने की बात कही, तभी सूडान के सेना के जवान ने अरविंद के ऊपर गोली चला दी। अरविंद के कंधे पर और एक गले में गोली लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूडानी सेना ने अरविंद के अन्य साथियों से भी अरबी भाषा जानने की बात पूछी। तभी एक सूडान का नागरिक वहां पहुंच गया और उसने अरबी में कुछ बात कर अपने अन्य पांच साथियों को बचा लिया। मामा के साले के साथ रहता था अरविंद अरविंद के साथ उसके मामा का साला और अन्य चार बंगलादेश के नागरिक रहते थे। घटना के बाद उसके साथी उसे अस्पताल में ले गए, जहां अस्पताल भी बंद था, तब तक अरविंद की मौत हो गई। साथियों ने भारतीय दूतावास से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद उसके दोस्तों ने अरविंद के शव को वहीं दफना दिया। सूडान में रह रहा रिश्तेदार नहीं दे रहा जवाब इधर, अरविंद के मामा का साला दारौंदा थाना के चकरी गांव निवासी विनोद कुमार साह है। जिससे घटना के बाद कोई संपर्क नहीं हो रहा है। विनोद के वाहट्सएप पर मैसेज भेजने के बाद विनोद उक्त संदेश को देख रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस कारण के परिजन भी काफी बेचैन हैं और उनका भी रो-रोकर बुरा हाल है। दुबई ले जाने की बात कह भेजा सूडान परिजनों ने बताया कि कि एजेंट ने अरविंद को दुबई ले जाने का लालच देकर उसे सूडान ले कर चला गया था, जहां उसे बंधुआ बनाकर घूम-घूम कर हर्बल मेडिसिन बिकवाया जाता था। मृत अरविंद के पिता बच्चा साह ने बताया कि एजेंट की ओर से अबतक कोई जानकारी नहीं दी गई।

