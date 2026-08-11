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    डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना होगा साकार, बिहार बोर्ड करवाएगा JEE-NEET की फ्री कोचिंग

    By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:25 PM (IST)

    सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अब जेईई और नीट की मुफ्त तैयारी कराई जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सरस्वती विद्या निके ...और पढ़ें

    सरकारी स्कूलों में जेईई नीट की मुफ्त कोचिंग, छात्रों को मिलेगा सुनहरा अवसर (AI Generated Image)

    सरकारी स्कूलों में जेईई नीट की मुफ्त कोचिंग, छात्रों को मिलेगा सुनहरा अवसर (AI Generated Image)

    HighLights

    1. 11वीं-12वीं के छात्रों को मिलेगी मुफ्त जेईई-नीट कोचिंग।

    2. बिहार बोर्ड द्वारा सरस्वती विद्या निकेतन में कार्यक्रम शुरू।

    3. स्मार्ट क्लासरूम और वीडियो लिंक से होगी पढ़ाई।

    जागरण संवाददाता, सिवान। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अब जेईई और नीट की तैयारी का रास्ता आसान हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सरस्वती विद्या निकेतन विद्यालयों में संध्याकालीन नि:शुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

    इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इच्छुक विद्यार्थियों की सूची 14 अगस्त तक तैयार होगी, जबकि अन्य विद्यालयों में 16 अगस्त से कोचिंग शुरू करने की योजना है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

    जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम का लाभ लेने के कक्षा 11वीं और 12वीं के इच्छुक विद्यार्थियों को 14 अगस्त तक चिह्नित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में जेईई और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की अलग-अलग सूची बनाई जाएगी।

    सूची की एक प्रति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जेईई-नीट की कोचिंग के साथ सरस्वती विद्या निकेतन विद्यालयों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा।

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    50 विद्यार्थियों के बैठने की होगी व्यवस्था:

    संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन के लिए विद्यालयों में कम से कम 50 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाला एक कक्ष तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। कक्षा में इंटरनेट के साथ स्मार्ट टीवी या स्मार्ट बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा बिजली और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

    स्कूल के शिक्षक संभालेंगे कार्यक्रम की जिम्मेदारी:

    कार्यक्रम के संचालन के लिए विद्यालय के किसी शिक्षक को नामित किया जाएगा। यदि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक उपलब्ध हैं, तो उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। जेईई और नीट के विभिन्न विषयों की कक्षाओं के लिए समिति की ओर से वीडियो लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

    विद्यालयों में लगे स्मार्ट टीवी या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से विशेषज्ञों की कक्षाएं प्रसारित की जाएगी। समिति की ओर से आधुनिक स्टूडियो का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसके तैयार होने के बाद विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेज शुरू की जाएंगी।