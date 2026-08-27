बिहार में जीविका दीदियों के खाते में पहुंची 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त, स्वरोजगार को मिलेगा नया बल
सिवान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'समृद्ध महिला, समृद्ध बिहार' अभियान का शुभारंभ किया, जिसके तहत 11,795 जीविका दीदियों को 14 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता मिली।
HighLights
मुख्यमंत्री ने 'समृद्ध महिला, समृद्ध बिहार' अभियान का शुभारंभ किया।
सिवान की 11,795 जीविका दीदियों को मिली आर्थिक सहायता।
योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
जागरण संवाददाता, सिवान। सिवान जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी भवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘समृद्ध महिला, समृद्ध बिहार’ अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा, जीविका के अधिकारी और बड़ी संख्या में जीविका दीदियां शामिल हुईं।
9,445 जीविका दीदियों को पहली किस्त के रूप में मिले 10-10 हजार रुपये
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (एमएमआरवाई) के तहत जिले की 9,445 जीविका दीदियों के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।
2,350 दीदियों को मिली 20-20 हजार रुपये की दूसरी किस्त
योजना के तहत 2,350 जीविका दीदियों को दूसरी किस्त के रूप में 20-20 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। इस तरह जिले की कुल 11,795 महिलाओं को योजना का लाभ मिला।
स्वरोजगार शुरू करने और आजीविका बढ़ाने में मिलेगी मदद
प्राप्त राशि से महिलाएं नया स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी या पहले से संचालित अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
डीएम ने कहा- महिलाओं की आर्थिक मजबूती से समृद्ध होगा बिहार
जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने जीविका दीदियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि महिलाओं की आर्थिक मजबूती से परिवार के साथ समाज और बिहार भी समृद्ध होगा। उन्होंने महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ अपने उद्यम को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दीं।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर अधिकारियों ने दिया मार्गदर्शन
कार्यक्रम में कृषि प्रबंधक कृष्णा गुप्ता, प्रबंधक-पशुधन, एमएमआरवाई के नोडल पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभुकों तक समय पर सहायता पहुंचाने को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिया।
रक्षाबंधन पर जीविका दीदियों ने डीएम को बांधी राखी
कार्यक्रम के अंतिम चरण में रक्षाबंधन के अवसर पर जीविका दीदियों ने जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा को राखी बांधी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं के बीच उत्साह का माहौल रहा।
रोजगार योजना से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं जीविका दीदियां
‘समृद्ध महिला, समृद्ध बिहार’ अभियान के जरिए सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सिवान में हजारों जीविका दीदियों के खातों में राशि पहुंचने से उनकी आजीविका और उद्यम को नई गति मिलने की उम्मीद है।