जीत के बाद निकाला जुलूस तो खैर नहीं, अफवाह फैलाने और हुड़दंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत छह नवंबर को जिलान्तर्गत सभी आठों विधानसभा के लिए हुए मतदान का परिणाम 14 नवंबर को घोषित हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से मतगणना कार्य संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 14 नवंबर को मतगणना का कार्य सुचितापूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा। मतगणना समाप्ति के बाद निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।

जीरो टॉलरेंस की नीति सभी उम्मीदवारों को जुलूस के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः: अनुपालन करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने कहा कि मतगणना के दिन सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, बल्कि आमजन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शांति व सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। किसी प्रकार का उपद्रव या अन्य समाज विरोधी कार्य ना करें। जिससे प्रशासन को कठोर कदम उठानी पड़े। अगर किसी प्रकार की कहीं कोई घटना होती है, तो इसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को जरूर दें।

भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि 14 नवंबर को शहर के डीएवी कालेज व डीएवी उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कालेज परिसर में होने वाली मतगणना के दौरान वोटों की गिनती से लेकर समाप्ति तक मतगणना केंद्र/परिसर/आसपास सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी।

मतगणना केंद्र सहित शहर के प्रमुख जगहों पर पुलिस की नजर हर गतिविधि पर रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बताया कि शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। मतगणना के दौरान कालेज व उच्च विद्यालय परिसर के साथ साथ शहर में जगह-जगह सुरक्षा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित जवानों की तैनाती रहेगी।