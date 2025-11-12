Language
    जीत के बाद निकाला जुलूस तो खैर नहीं, अफवाह फैलाने और हुड़दंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

    By Anshuman Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:58 PM (IST)

    सिवान में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतगणना 14 नवंबर को होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली है। विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी।

    जीत के बाद निकाला जुलूस तो खैर नहीं


    जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत छह नवंबर को जिलान्तर्गत सभी आठों विधानसभा के लिए हुए मतदान का परिणाम 14 नवंबर को घोषित हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से मतगणना कार्य संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश ने बताया कि आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 14 नवंबर को मतगणना का कार्य सुचितापूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा। मतगणना समाप्ति के बाद निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। 

    जीरो टॉलरेंस की नीति

    सभी उम्मीदवारों को जुलूस के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः: अनुपालन करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

    डीएम ने कहा कि मतगणना के दिन सिर्फ प्रशासन की ही नहीं, बल्कि आमजन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शांति व सौहार्द का वातावरण बनाए रखें। किसी प्रकार का उपद्रव या अन्य समाज विरोधी कार्य ना करें। जिससे प्रशासन को कठोर कदम उठानी पड़े। अगर किसी प्रकार की कहीं कोई घटना होती है, तो इसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को जरूर दें।

    भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

    पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि 14 नवंबर को शहर के डीएवी कालेज व डीएवी उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कालेज परिसर में होने वाली मतगणना के दौरान वोटों की गिनती से लेकर समाप्ति तक मतगणना केंद्र/परिसर/आसपास सहित शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। 

    मतगणना केंद्र सहित शहर के प्रमुख जगहों पर पुलिस की नजर हर गतिविधि पर रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना अथवा अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 

    बताया कि शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। मतगणना के दौरान कालेज व उच्च विद्यालय परिसर के साथ साथ शहर में जगह-जगह सुरक्षा में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित जवानों की तैनाती रहेगी। 

    इसके अलावे शहर में पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग करेगी। जो शांति का माहौल बनाए रखने के साथ-साथ शरारती तत्वों के साथ सख्ती से निबटेंगे। जीत के जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

    मतगणना परिसर के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रहेगी रोक 

    मतगणना परिसर के अंदर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्य गेट पर सघन जांच के बाद ही मतगणना परिसर में मतगणना से जुड़े लोगों (मतगणना कर्मी/पदाधिकारी, प्रत्याशी, अभिकर्ता आदि) को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। दोनों मतगणना केंद्रों के मुख्य गेट पर मेटल डिडेक्टर से जांच होगी।